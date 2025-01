Inter-news.it - Hakimi si gode il PSG ma non dimentica l’Inter: «Sempre nel mio cuore!»

Mentreieri sera batteva di misura lo Sparta Praga, il PSG riusciva a superare il Manchester City 4-2. A raccontare la rimonta è Achraf, che riserva una battuta affettuosa anche alla sua ex squadra nerazzurra.SERATA INCREDIBILE – Achrafviene intervistato da Gianluca Di Marzio dopo la settima giornata di Champions League. L’ex Inter dichiara al giornalista italiano sull’ultimo match vinto dal PSG: «È stata una serata incredibile ed è una sensazione bellissima. Non era mica facile rimontare due gol contro una grande squadra come il Manchester City. Ma questa squadra ha fatto vedere il carattere che ha, dimostrando che tutto è possibile. Dopo l’1-2 abbiamo capito che la Remontada sarebbe stata possibile. Ed è questo che abbiamo fatto poi, andando a vincere la partita».