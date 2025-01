Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: 300, Giovedi 23 Gennaio 2025

Leggi su Digital-news.it

23sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, 300, un film tratto dall'omonima graphic novel di Frank Miller, diretto da Zack Snyder, che porta sullo schermo un’epica battaglia tra i 300 guerrieri spartaniti da Leonida, interpretato da Gerard Butler, e l’immenso esercito persiano di Serse. La narrazione visivamente spettacolare, con sequenze al rallentatore e uno stile pittorico, immerge lo spettatore in una storia di eroismo, sacrificio e resistenza contro ogni probabilità. Ogni combattimento rappresenta non solo uno scontro fisico ma anche un’affermazione di libertà e orgoglio. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Un gelido inverno, un dramma cupo e struggente che vede Jennifer Lawrence in una delle sue interpretazioni più intense.