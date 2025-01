Iltempo.it - Guerriglia ultras a Monti: tifosi spagnoli aggrediti da quelli della Lazio | VIDEO

Nel cuore di Roma, in via Leonina, si sono verificati gravi episodi di violenza alla vigiliapartita di Europa League trae Real Sociedad. Un gruppo di circa 70, riuniti in un locale di Rione, è stato improvvisamente assalito da un'ottantina di persone, presumibilmente, secondo l'Ansa,. Tredel Real Sociedad sono rimasti feriti a seguito dell'aggressione, riportando ferite da taglio. Gli aggressori si sono rapidamente dileguati all'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato alcuni oggetti utilizzati durante l'attacco. Le autorità hanno già individuato alcuni sospetti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare ulteriori responsabili. Indagini in corso per fare luce sull'accaduto.