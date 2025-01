Ilrestodelcarlino.it - Guerra del gas, Riccione non si arrende

L’amministrazione comunale diporta il Comune di Rimini davanti al Consiglio di Stato. Sarà davanti ai giudici che si svolgerà l’ultimo atto della battaglia sul gas. In ballo c’è la rete sul territorio comunale. Un patrimonio che il Comune vuole vendere incamerando una somma considerevole così da alimentare le opere pubbliche previste in città. Ma il bando gestito dal municipio riminese per il bacino Atem (include l’intera provincia) risalente al 2020 e andato ad Adrigas del Gruppo Sgr, non teneva in conto la rivalutazione della retese, cosa che ha ridotto di molto le aspettative di incasso del Comune. La differenza è di quelle pesanti. La giunta Angelini vuole incamerare 12 milioni di euro in più, ed è convinta che ce ne siano le condizioni. Così ha dato mandato ai legali di proporre ricorso contro la sentenza del Tar dell’autunno scorso.