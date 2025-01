Guardiola sotto shock deluso dal crollo del Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 01:03:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Pepha rimproverato l’incapacità deldi mantenere il vantaggio per 2-0 dopo essere caduto stasera in una sconfitta per 4-2 in casa del Paris Saint-Germain che lascia le loro speranze di Champions League appese a un filo.Ildeve ora battere il Club Brugge all’Etihad la prossima settimana per avere qualche possibilità di entrare nei playoff dopo una notte che fa riflettere nella capitale francese.I gol di Jack Grealish ed Erling Haaland sembravano aver dato il controllo al, ma il PSG, che aveva iniziato la serata in pericolo, è tornato indietro.Ousmane Dembele e Bradley Barcola hanno raggiunto il livello del PSG prima che gli ultimi sforzi di Joao Neves e Goncalo Ramos completassero una notevole rimonta.