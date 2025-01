Formiche.net - Grazie alla scuola di Valditara in Italia si parla di politica

Non faremare di, sono due cose ben diverse. Fareè l’arte di gestire l’uomo e le questioni socio economiche annessesfera pubblica e privata,re disi intende mettere al centro delle discussioni, in una società democratica, tematiche che richiedono approfondimento, confronto e sviluppo del pensiero.Un’altra importante differenza riguarda il chi può faree chi può discutere die a descrivere ciò è la teoria delle élite da cui nasce, poi, l’elitismo.ai grandi temi caratterizzanti l’agenda setting del nostro Paese le élite perdono l’esclusività del pensiero, che può diventare dottrina e indicazione, poiché i cittadini diventano fruitori e costruttori di un dibattito aperto e corale, non più esclusivo per pochi.