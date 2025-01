Anticipazionitv.it - Grande Fratello, spunta l’uso dei social con un cellulare: Lorenzo racconta nuovi dettagli

Nel, l’atmosfera si è fatta incandescente dopo le recenti accuse di Luca Calvani aSpolverato, accusato di aver utilizzato undurante la sua trasferta al Gran Hermano. Le dichiarazioni di Luca hanno scatenato un acceso confronto in casa, coinvolgendo anche altri gieffini come MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi, facendo emergere nuove dinamiche.Le accuse di Luca Calvani scuotono la Casa delLe parole di Luca Calvani hanno colpito nel segno, portandoSpolverato a reagire con forza: “Luca da dove viene fuori questa cosa? Chi ha parlato? Non hai il coraggio di dire tutto?”, ha sbottato il modello. La tensione è salita quandoha insistito affinché Luca rivelasse tutta la verità.: lo scontro acceso traSpolverato e Luca CalvaniDurante il confronto,Spolverato ha continuato a provocare Luca Calvani, invitandolo a entrare in confessionale per chiarire la situazione.