Movieplayer.it - Grande Fratello: i quattro ripescati, provvedimenti disciplinari e sondaggi anticipazioni del 23 gennaio

Questa sera nella casa più spiata d'Italia rientrerannoconcorrenti che erano stati eliminati dal pubblico nelle precedenti puntate. Questa sera, 23, iltorna su Canale 5 con una puntata destinata a entrare nella storia del programma, grazie al ripescaggio didei sei ex concorrenti attualmente rinchiusi nel tugurio della Casa. Secondo i, tre posti sembrano già virtualmente assegnati, con Helena Prestes favorita per il rientro. Due concorrenti potrebbero subire provvvedimentiApertura della serata La puntata sarà condotta come sempre da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioni taglienti delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio, Rebecca Staffelli aggiornerà il pubblico in tempo reale con il sentiment social emerso tramite la piattaforma .