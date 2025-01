361magazine.com - Grande Fratello, crescono le coppie: flirtano anche Alfonso e Chiara

, dopo Shaila e Lorenzo, Mariavittoria e Tommaso e Javier e Zeudi, nasce una nuova coppia: quella formata daÉ nata la quarta coppia al? Sembrerebbe proprio di sì. Infatti, per la seconda notte consecutiva, c’è stato uno scambio di effusioni tra. I due gieffini ieri notte, intorno alle tre, ridacchiavano e amoreggiavano sotto le coperte.Una coppia che sta facendo mormorare il web. Non tanto la gieffina, quanto il comportamento di. Il pubblico molto attento non dimentica che il gieffino era entrato alcol pretesto di riconquistare Federica.Leggi–> Javier flirta con Zeudi alma parla ancora di ShailaMa dopo il rifiuto di quest’ultima di tornare a fidanzarsi con lui,ha tentato di flirtare prima con Mariavittoria, che invece ha scelto Tommaso, poi si è scambiato un bacio con Zeudi, che è finita invece tra le braccia di Javier, e infine adesso tra quelle di