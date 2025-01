Oasport.it - Golf, Åberg si riprende la testa di un torneo. Lo svedese guida il Farmers Insurance Open a Torrey Pines

Leggi su Oasport.it

Prime 18 buche da incorniciare per Ludvig Aberg sul North Course di. Lo, a caccia del suo secondo trofeo in carriera, ha consegnato uno stupendo -9 di giornata con 8 birdie, un eagle e un bogey. Sono 2 i colpi di vantaggi che separano il classe ’99 (25 anni) dalla seconda posizione, attualmente ricoperta dai due statunitensi Danny Walker e Hayden Springer a -7. Pochissimi i nomi “importanti” nella parte alta della classifica. I vari Hideki Matsuyama (T18 a -4), Justin Rose (T29 a -3), Taylor Pendrith (T29 a -3), Niklas Nørgaard (T49 a -2), Sahith Theegala, in T65 a -1, e Tony Finau, in pari al par dopo R1, hanno lasciato spazio a nomi come Aldrich Potgieter, sudafricano che si spartisce il 4° posto insieme a Lanto Griffin, Zach Blair e Zach Johnson a -6, e John Pack, 8° a pari merito con K.