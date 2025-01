Romadailynews.it - Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 22 al 28 gennaio 2025

Anche questa settimana, sono tante le iniziative promosse dallaaiper immergersi nell’arte e nella storia del grande patrimonio cittadino.Prosegue al Museo di Roma a Palazzo Braschi il ciclo di conferenze interdisciplinari a corredomostra Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo. Sabato 25alle 17.00, Mary Garrard dell’American University (WA) terrà l’incontro in lingua inglese, in presenza e on line, Artemisia Gentileschi: New Perspectives. Figura complessa e multidimensionale, la pittrice di origini romane continua a stupire rivelando aspetti sempre nuovisua identità artistica, anche alla luce di alcune recenti scoperte circa le sue opere. Ingresso libero nella sola Sala Tenerani, sede dell’incontro.https://www.