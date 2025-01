Secoloditalia.it - Giovane filippino accoltellato a piazza Testaccio da uno studente egiziano: si indaga sul litigio

Un ragazzodi 17 anni è statoalla gola fuori dalla scuola, nellaromana di. Loche ha ferito il ragazzo, con l’aiuto di un altrotunisino, è di nazionalità egiziana: i due complici sarebbero stati identificati dalla polizia davanti a una farmacia come riporta il Corriere della Sera. La vittima dell’accoltellamento è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, dopo essere stato aiutato da due passanti che hanno visto la perdita di sangue del minore dovuta alla lacerazione. Attualmente, sembra che il ragazzo non sia in pericolo di vita e se le sue condizioni dovessero migliorare, potrà essere ascoltato dagli agenti di polizia. Nel frattempo, i genitori del ragazzo sono accorsi al suo capezzale dopo aver appreso la notizia.