GF Luca smaschera Lorenzo | In Spagna hai guardato Instagram

Il mancato isolamento dei concorrenti del Grande Fratello comincia a generare diverse dinamiche. A causa delle uscite incontrollate degli inquilini, tra ritiri annunciati e poi smentiti e il ripescaggio avvenuto lunedì scorso, in casa sono state tante le informazioni arrivate dall’esterno nei primi quattro mesi di gioco. Proprio per questo, nelle scorse ore,Calvani ha fatto emergere un segreto diSpolverato risalente al periodo trascorso in, con Shaila Gatta, lo scorso ottobre. Rivelazione dalla quale è nata una discussione. La tensione si è accesa nel momento in cuiha parlato adel bigliettino che gli ha lasciato Enzo Paolo Turchi con la scritta ‘no letto Jessica‘. Spolverato ha invitato infatti Calvani ad essere più furbo in maniera provocatoria:Pensa a te stesso, difendi te stesso e proteggi te stesso.