Gestione dei rifiuti abbandonati | approvato il protocollo della Provincia di Pisa

, 23 gennaio 2025 –sulle stradeli:dalladiundi intesa, messo a punto col gestore Ato Toscana Costa, Autorità per il servizio diintegrata deiurbani. "Abbiamo stilato questo documento d'intesa con Ato Toscana Costa, RetiAmbiente Spa, le Province di Livorno, Lucca e Massa Carrara", spiega il Presidente Massimiliano Angori. "Gli abbandoni disu stradeli rivestono infatti un problema diffuso su tutto il territorio dell’Ambito Toscana Costa, con alcuni punti critici, con impatto di carattere ambientale e di potenziale rischio sull’incolumità degli utenti di tale viabilità. Attraverso questo atto, dunque, riteniamo opportuno intervenire per stabilire le modalità di rimozione deistessi, al fine di ridurre l’impatto ambientale e i rischi degli utentiviabilità, oltre che un decoro per le aree interessate”.