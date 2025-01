Lapresse.it - Gaza, 2 palestinesi uccisi a Rafah da colpi sparati da carri armati israeliani

,Nel sud della Striscia dialmeno duesono statidal fuoco deidell‘esercito di Israele nel quartiere di Tal as-Sultan, a ovest di. Lo hanno riferito ad Al Jazeera i funzionari della Protezione civile palestinese. Nell’enclave palestinese è in corso da domenica un cessate il fuoco. Piogge abbondanti aggravano situazione sfollati aIl clima invernale ha aggravato le difficoltà degli sfollati ache vivono in tende a brandelli e rifugi di fortuna. Le forti piogge hanno allagato le tende in tutto il territorio, lasciando ia tremare dal freddo. In un campo di fortuna nella città centrale di Deir al-Balah, l’acquazzone di oggi ha rapidamente inzuppato le tende più fragili che sembravano galleggiare su pozze di fango. Alcuni hanno usato sacchi di sabbia per evitare che le loro tende venissero spazzate via, mentre altri hanno cercato di liberare le enormi pozzanghere di fango fuori dai loro rifugi.