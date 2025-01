Lanazione.it - Galliani è il muro di difesa: "Prato, pensa a vincere"

Prosegue la preparazione in casain vista della sfida di domenica (calcio d’avvio alle 14.30) al Lungobisenzio contro il Sasso Marconi. Il match valido per la ventunesima giornata del girone D di serie D metterà di fronte l’ottava e la nona forza del torneo, divise da appena una lunghezza. Un incontro, quello contro i gialloblù, che i lanieri dovranno cercare assolutamente di far loro per compiere un altro passo verso la salvezza diretta, dopo l’affermazione di domenica scorsa ai danni della Sammaurese. "Non è stata una vittoria semplice. Venivamo da due sconfitte consecutive e questo probabilmente ci ha condizionato a livello mentale - il commento del difensore Diego, tornato a giocare dal primo minuto proprio contro i giallorossi - Quello subito contro il Ravenna è stato uno schiaffone, ma contro il Lentigione ce la siamo giocata.