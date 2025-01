Unlimitednews.it - Forestali, Schifani “Occorre una verifica su andamento dei conti”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “Per quando riguarda iil governo dovrà primare l’dei: la soluzione passa infatti da un aumento sensibile della spesa corrente. Uno degli accordi che ho stipulato con il governo nazionale quando mi sono insediato è proprio per evitare l’aumento della spesa corrente: il rischio è che vada in deroga, pertanto se non ho certezza dell’delle entrate tributarierà una forte riflessione”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renatoa margine del convegno Digital Connectivity and Mediterranean al Palermo Marina Yachting. xd8/pc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo