Panorama.it - Firmato un protocollo per coinvolgere i giovani nelle politiche ambientali

Leggi su Panorama.it

È statoieri und’intesa tra i ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per lo Sport e i, Andrea Abodi, e il presidente del Consiglio nazionale dei, Maria Cristina Pisani. L’accordo mira a promuovere la partecipazione deialleclimatiche edel Paese.L’intesa prevede l’istituzione di un Tavolo di Consultazione per garantire un confronto continuo tra organizzazionili e istituzioni sui temi dello sviluppo sostenibile. Il ministro Pichetto Fratin ha sottolineato come il ministero stia già lavorando con iniziative come Youth4Climate, in collaborazione con le Nazioni unite, e ha definito il“un passaggio cruciale perle nuove generazioni nel dibattito sulla sostenibilità”.Anche il ministro Abodi ha evidenziato il valore educativo del progetto, spiegando che “ilfavorirà la conoscenza e l’impegno civico dei, creando un dialogo strutturato e continuo con le istituzioni.