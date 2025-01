Thesocialpost.it - Firenze, scappa dalla casa famiglia e viene violentata davanti all’amica

Una storia drammatica ha scosso. Due ragazze di 16 anni, Anna e Patrizia (nomi di fantasia), sono fuggite da una comunità di accoglienza e hanno trovato rifugio in un edificio abbandonato. Credevano di essere al sicuro, ma la notte del primo ottobre si è trasformata in un incubo. Anna è statada uno sconosciuto mentre Patrizia era presente.Leggi anche: Donna racconta le violenze del marito carabiniere: “Picchiata anche perché ho detto che il Napoli poteva battere la Juve”Due vite difficiliLe due amiche avevano un passato familiare difficile e da quasi un anno vivevano in comunità. Insofferenti alle regole, hanno deciso di allontanarsi. Dopo aver trascorso qualche giorno vagabondando per, si sono fermate nel parco San Donato. Qui hanno incontrato un gruppo di ragazzi stranieri e, dopo una serata di chiacchiere e risate, hanno deciso di passare la notte nel giardino pubblico.