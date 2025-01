Lanazione.it - Firenze il Garden Club in visita alla Fondazione Franco Zeffirelli

, 23 gennaio 2025 - Il, guidato dsua presidente, la Marchesa Vittoria Gondi, ha vissuto una giornata indimenticabileOnlus. L’associazione, nota per il suo impegno culturale, non si dedica soltanto allo studio evalorizzazione dei fiori, ma promuove anche la conservazione e la conoscenza dei giardini, pubblici e privati, la tutela del paesaggio, l’attenzione per l’ambiente. E su tutto ci sta la cultura. Laha rappresentato un’occasione unica per scoprire le novità del Museo, arricchito da un nuovo allestimento immersivo nella Sala Inferno, dedicata al progetto cinematografico mai realizzato dal Maestrosull’Inferno dantesco. L’esperienza nella sala si è rinnovata con scenografie spettacolari e tecnologie innovative, offrendo una visione più coinvolgente e interattiva delle opere del Maestro.