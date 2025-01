Screenworld.it - Firefly Wedding: arriva in Italia il candidato a Miglior Shojo ai Kodansha Manga Award 2024

Leggi su Screenworld.it

Uno, che ha come ingredienti principali amore e sangue e che ècomeai, sta perre in edizionena? Ebbene, sì.sarà disponibile dal 29 gennaio e non solo in versione regular. La storia si svolge nel Giappone di fine Ottocento, dove si incrociano le strade dell’affascinante figlia di un conte e un freddo e spietato sicario professionista, in uno strano scherzo del destino. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da J-POP(@jpop)Scritta e splendidamente illustrata da Oreco Tachibanain edizionena a marchio J-POPla serie, un’appassionante storia romance d’ambientazione storica candidata comeai! Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 29 gennaio.