Finisce male per i tre più forti Grande Fratello li hanno sbugiardati e stavolta Signorini non può fare sconti

È in arrivo un’altra puntata attesissima del: giovedì 23 gennaio si scopriranno infatti i nomi dei quattro concorrenti precedentemente eliminati e ripescati per avere un’altra possibilità nel reality di Canale 5. Stando ai sondaggi, e non si fatica a crederci, rientreranno nella casa Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago e Eva Grimaldi. Niente daper i meno noti Federica Petagna e Michael Castorini, a quanto si dice in rete.Ma non solo grandi ritorni, anche grandi provvedimenti in arrivo. Sì, al plurale. Lunedì scorso Alfonsoha messo alle strette Luca Calvani per il biglietto passato di nascosto da Enzo Paolo Turchi e trovato nel suo armadio da Pamela Petrarolo. “No letto Jessica”, c’era scritto. Alla fine l’attore ha ammesso tutto e il conduttore ha annunciato delle conseguenze.