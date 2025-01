Anteprima24.it - Finanziati fondi per la mobilità, l’Amministrazione: “Stipendi in via di regolarizzazione, no lezioni dal PD”

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore allaLuigi Ambrosone rendono noto – a seguito di una nota del Pd – che la Regione Campania-Direzione generale dellaha comunicato, ufficialmente, l’autorizzazione che finanzia, per il Comune di Benevento, ulteriori 210 mila euro per le corse del tpl nel territorio urbano. Tale cifra si aggiunge agli oltre 400 mila euro giànel 2024, confermati anche per il 2025.“Con questo finanziamento potremo potenziare ancora il servizio di trasporto pubblico urbano in città. In particolare, istituiremo le corse di carattere scolastico e universitario, attraverso un servizio calibrato sugli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Ciò avverrà tramite le aree di interscambio localizzate in via Domenico Mustilli (nuovo terminal bus), via Paolo Diacono e Rotonda degli Atleti.