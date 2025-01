Thesocialpost.it - Fidenza, schianto frontale tra due auto: la velocità ridotta le ha salvate

Un incidente stradale ha tenuto con il fiato sospeso i cittadini dinel primo pomeriggio di giovedì. Lo scontro, avvenuto in via XXIV Maggio, ha coinvolto dueche si sono urtate frontalmente. Fortunatamente, grazie alla bassacon cui procedevano i veicoli, le conseguenze sono state meno gravi del previsto.Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, con un’ambulanza e l’medica, per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Una delle due donne alla guida è stata trasportata in codice verde all’Ospedale di Vaio diper accertamenti, mentre l’altra è stata visitata sul posto e poi dimessa.I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere leincidentate, mentre la polizia locale si è occupata di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e di regolare il traffico, inevitabilmente rallentato a causa dell’incidente.