Ferrari Nella marea rossa | È una nuova era

di Milena SociFIORANOSono le dieci di un giorno storico nelle terre del Cavallino. Una coltre di nebbia ha già coperto le strade, le case e gli ingressi dei bar, quando Fiorano viene svegliata dal rimbombo di unasul suo famoso circuito. I tifosi invece sono già svegli da ore, appostati e affollati lungo le reti che costeggiano la pista, oppure davanti all’ingresso, in attesa del passaggio di Lewis Hamilton. Sono centinaia, diveteranno migliaia: ragazzi, bambini, mamme e famiglie intere, radunati in diversi punti della città per assistere al primo test ’in rosso’ del pilota inglese sette volte campione del mondo. "Sono davvero molto emozionato di essere qui a Fiorano – commenta Carlo Rebottini, tifoso di Lewis Hamilton da diverso tempo –. Sono di Modena, quindi per fortuna non ho dovuto fare molta strada.