Ilnapolista.it - Fabrizio Romano: «Le mie migliori notizie le ho avute da persone che nessuno immaginerebbe»

Il noto esperto di calciomercatoè stato raggiunto da L’Equipe per un’interessante intervista a tutto tondo. Il giornalista si è espresso sugli inizi del suo lavoro e poi sulle specificità di quest’ultimo:vive letteralmente al telefono, ha fonti di ogni tipo che giornalmente – minuto e momento – gli passano lepiù svariate e raramente sbaglia. Poi un piccolo passaggio sulla “competizione” tra esperti di mercato (che c’è e si vede, e fa un po’ sorridere ndr) o meglio una frecciatina: arrivare per primi non dev’essere un’ossessione.Ecco qualche sua risposta:Sul suo canale YouTube, la foto di copertina la mostra con il telefono all’orecchio.«È la mia terza mano! Il telefono è la base della mia attività, non me ne separo mai. Durante alcune finestre di mercato, posso usarlo fino a diciannove o venti ore al giorno.