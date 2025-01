Ilgiorno.it - Enichem, ritorno al futuro: un mini Bosco verticale al posto del petrolchimico

Sesto San Giovanni (Milano) – In principio ci fu l’, l’azienda petrolchimica del gruppo Eni che aveva assorbito le principali attività di EniChimica Spa. Poi, dopo la dismissione, arrivò il sogno – e il cartello di benvenuto – del Restellone Habitat. Un sogno morto in culla, a cui seguirono anni di occupazioni abusive e furgoni pieni di rame da rivendere nei cortili dei vecchi capannoni industriali. Quindici anni dopo, quella lingua di terreno tra la ferrovia e il cavalcavia ha una nuova proprietà, un vestito da indossare e nuove funzioni per rammendare la smarginatura di un’area di periferia al confine con le periferie di Cinisello Balsamo e Monza. Così, l’exsarà trasformata in un nuovo quartiere residenziale, dove svetterà una “torre faro“ di oltre 80 metri, che si candida a diventare la prima porta d’ingresso dalla Brianza.