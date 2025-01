Endless Love | le anticipazioni dal 20 al 24 gennaio

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledal 20 al 24Le trame di “”, la serie tv turca in onda su Canale 5 Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity. Le trame di “” in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24alle 14:10: ledal 20 al 24Lunedì 20Dopo il fallimento del suo piano, Emir si prepara alla fuga con Zeynep grazie a dei passaporti falsi. Kemal, intuendo le intenzioni del suo nemico, chiede a Zeynep se sia coinvolta. Lei, però, gli promette di non tradire la sua fiducia, assicurandogli di non avere più contatti con Emir.Martedì 21Emir si intrufola nella casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto a Deniz. Successivamente contatta Zeynep e si dirige verso l’ospedale per incontrarla.