Elon Musk, ma quale saluto romano: ecco come è nata la mossa amata dagli americani

Forseindicava Marte, e invece con la solita prospettiva monomaniacale la sinistra nostrana si è fermata al braccio teso per gridare al fascismo redivivo, l'onnipresente Ur-fascismo di Umberto Eco. Un'ossessione da trattato psicanalitico, il solito minestrone sciapo e riscaldato con dentro latinità, romanità, mussolinismo, nostalgismo, Hollywood sul Tevere con i sandaloni e da ultimo le invenzioni caricaturali della fiction tv M.., l'ex idolo della sinistra detronizzato dopo l'appoggio a Trump, si è battuto in pubblico e sul palco la mano sul cuore e ha poi teso il braccio in avanti per proiettarlo sulla folla. Apriti cielo,esplodere i corifei in salsa tricolore su legioni di camicie nere a stelle e strisce guidate dal nuovo duce della vittoriosa marcia su Washington con i capelli a barba di pannocchia: quello che vuol rivoltare gli Usaun calzino, al pari dell'ex giornalista di Predappio con l'Italietta liberale.