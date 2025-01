Thesocialpost.it - Elodie boccia Elly Schlein: “Non la voterei mai, le manca il carisma! Meloni ce l’ha eccome”

Le dichiarazioni disu Giorgiaaccendono il dibattito politico. La cantante romana, nota per le sue posizioni dichiaratamente di sinistra, ha spiegato in un’intervista a Repubblica perché non voterebbe mai né per la premier né per la segretaria del Partito Democratico, mettendo in particolare evidenza le sue riserve sulla leadership della.Leggi anche: Augias ospite di Lilli Gruber: “Il diritto di voto da solo non vale, un terzo degli italiani non capisce cosa legge”“di”Pur confermando la sua opposizione a Fratelli d’Italia,ha sorpreso con parole critiche nei confronti di. Alla domanda se voterebbe per la segretaria del Pd, la risposta è stata chiara: “Assolutamente no, così come nonmai per”.