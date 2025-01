Ilgiorno.it - EasyJet lancia due nuove tratte da Malpensa per l’estate: rotta verso Biarritz e Salonicco

(Varese) – Novità per2025 in casa: la compagnia aereatrerotte, due delle quali da. I nuovi collegamenti dall’aeroporto varesino riguardano, nei Paesi Baschi francesi, e, seconda città della Grecia. Il terzo collegamento riguarda invece l’aeroporto di Napoli con l’isola di Fuerteventura, nelle Canarie.A partire dal 23 giugno 2025, con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì,sarà l’unica compagnia a collegarecon, perla della costa atlantica francese nella regione dei Paesi Baschi. Celebre per le sue maestose spiagge, come la famosa Grande Plage, e per essere una delle capitali europee del surf, la città combina eleganza, vacanza attiva e relax. Tra le sue attrazioni principali spiccano le ville in stile Belle Époque, il leggendario Hôtel du Palais e un vivace mix di boutique, ristoranti gourmet e bar affacciati sull’oceano.