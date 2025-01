Lanazione.it - "E’ una vita che lavoriamo qui. Che ne sarà delle nostre famiglie?"

Hanno gli occhi lucidi mentre raccontano la loro storia con la voce rotta dalla rabbia e dall’incredulità: la chiusura imminente del sito produttivo di Montagnana di Navico e il loro licenziamento in tronco. La direzione della Navico, che produce radar in Valdelsa ma ha la ’testa’ in Norvegia, ha recapitato nella casella di posta certificata dei 27 dipendenti italiani la comunicazione del licenziamento collettivo dei 27 dipendenti e la chiusura dello stabilimento, con il trasferimento della produzione in Messico. Le prime avvisaglie della crisi esplosa ieri, raccontano i lavoratori che ieri mattina si sono riuniti davanti allo stabilimento a Montagnana prima di andare a Firenze per far sentire la propria voce davanti alla sede della Regione in piazza Duomo, si erano manifestate nel marzo scorso, quando è iniziato lo spostamento lento e graduale della produzione oltreoceano, fino a raggiungere la misura del 70 per cento.