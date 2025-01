Tvplay.it - È ufficiale, lascia la Juve dopo quasi 4 anni: il comunicato

Lantus ufficializza la cessione.tre stagioni e mezzoi bianconeri ed è già a disposizione del nuovo clubUn mercato invernale da protagonista per lantus. A due settimane dalla conclusione, Giuntoli lavora su più fronti per rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di Mottagli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, quest’ultimo ufficializzato nelle scorse ore.Èla: il– Tvplay.it (Foto LaPresse)Serve un altro difensore ai bianconeri e Giuntoli lo ha individuato in Renato Veiga del Chelsea per il quale è stata raggiunta un’intesa sul prestito secco fino a fine stagione. Il centrale portoghese, utilizzato da Maresca solo nei match del girone di Conference League, è stato preferito a Kelly del Newcastle, ulteriore profilo sondato dallantusaver constatato l’impossibilità di arrivare a Tomori e Hancko con quest’ultimo che rimane comunque un obiettivo per la retroguardia in vista della prossima stagione.