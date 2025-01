Iodonna.it - È la prima donna a ricoprire il ruolo di vescova episcopale di Washington e nota per la sua determinazione nel difendere gli svantaggiati, dal suo pulpito ha sfidato apertamente il neo Presidente Usa, richiamandolo al vero spirito cristiano e alla giustizia sociale

di, Mariann Edgar Budde è diventata rapidamente figura di spicco nel panorama religioso americano. Il valore della religiosa, però, non consiste solo nel portare avanti il suoecclesiastico efficientemente, ma soprattutto per la sua netta e decisa opposizioneforza del potere. Anche se si tratta deldegli Stati Uniti. Lachiede «pietà» per migranti e trans. E Trump si irrita X Mariann Edgar Budde: lache sfida TrumpEd è proprio per questo secondo motivo che Budde è salita agli onori delle cronache in questi giorni: ci ha messo un attimo a diventare virale online, il video nel quale la, daldella Cattedrale di, con un tono pacato ma fermo, si rivolge pubblicamente ilDonald Trump appena eletto e lo esorta ad avere “misericordia”, ricordandogli la necessità di proteggere i più vulnerabili.