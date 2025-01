Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 gennaio 2025

Leggi su Tpi.it

di, 23Questa sera, giovedì 23, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Stasera Paolo Del Debbio ospiterà Vittorio Sgarbi per commentare con lui la più stretta attualità. A seguire, l’Inauguration Day e le prime promesse di Donald Trump, che si è detto pronto a firmare cento ordini esecutivi: un’agenda di rottura, volta anche e soprattutto a regolamentare l’immigrazione, disciplinando gli irregolari attraverso espulsioni di massa. Continuerà, poi, l’inchiesta sulle violenze di Capodanno in piazza Duomo, a Milano, con la testimonianza inedita di una ragazza emiliana, anche lei vittima di molestie collettive.