Donnarumma all’Inter? Il portiere ex Milan sul futuro | La mia priorità è chiara

Ildella Nazionale Gianluigiha parlato del suoai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-2 del suo Paris Saint Germain ai danni del Manchester City nello scorso turno di Champions League. L’exha il contratto in scadenza con il club francese a giugno 2026, e la trattativa per il rinnovo non decolla. Se n’è accorta l’Inter, che avrebbe in mente di tentare il colpaccio per riportarlo ao, ma dalla parte nerazzurra.“Di voci ce ne sono tante e si parla tanto del mio, ma la miaè quella di rimanere al Paris Saint Germain perché io sto bene qui, ho legato con tutti, compagni, società tifosi, e laè rinnovare il contratto”. Ilha quindi ammesso che la sua volontà è quella di restare in Francia, ma nulla è ancora deciso.