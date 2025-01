Liberoquotidiano.it - Donald Trump, l'inauguration day conquista anche l'auditel: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Tg1: Secondo) Oltre 25 milioni di persone hanno assistito all'insediamento disommando i vari talk, programmi e speciali mandati in onda lunedì. Gli ascolti migliori li ha fatti registrare lo Speciale del Tg1 Secondocondotto nel pomeriggio da Oliviero Bergamini e Stefania Battistini e seguito da quasi 2 milioni di persone col 16.1% di share; beneRete 4 con lo speciale Diario del Giorno guidato da Sabrina Scampini visto da 762mila persone col 6.5% di share e La7 con Enrico Mentana che ha totalizzato 788mila teste col 5.4% di share. Ma non solo,la sera Otto e mezzo su La7, condotto da Giovanni Floris in sostituzione della Gruber influenzata, ha superato i 2,1 milioni sfiorando il 10% mentre in seconda serata su Rai 1 XXI Secolo di Francesco Giorgino ha segnato un record con oltre 1,6 milioni di teste e il 14.