Dona il rene al marito e lo salva, una storia d’amore e di buona sanità

di Federica SabatoLa moglieilalconsentendogli di guarire dalle sue patologie e di continuare a vivere. Questa è unadi amore, di coraggio e anche di fortuna, sicuramente indimenticabile per chi l’ha vissuta in prima persona. Protagonisti sono due coniugi originari di due paesi in provincia di Lecce: lei, Anna Provenzano di Tuglie, lui, Luigi Bove di Collepasso (Le), residenti in un paesino di Reggio Emilia. Sono sposati da molti anni e hanno due figli di 29 e 31 anni. Due impiegati, con una vita normale ma contrassegnata, purtroppo, dalle numerose cure di cui ha sempre avuto bisogno Luigi, fin da quando era bambino. Negli ultimi mesi le patologie che affliggevano i reni di Luigi si erano ulteriormente aggravate tanto da rendere necessario un trapianto. Dopo un primo momento di sconforto, Anna, donna forte e risoluta, non ci ha pensato su due volte e si è subito sottoposta a tutti gli esami diagnostici volti a verificare se tra lei e ilci fosse una “compatibilità” che consentisse di fare lazione dell’organo.