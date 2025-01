Sport.quotidiano.net - Domenica il derby coi bergamaschi al Sinigaglia. Como, ancora tre colpi. Belotti resta in uscita

Mancano pochi giorni alla fine del mercato invernale e ilproverà a chiudere per altri tre giocatori. In difesa mancano un centrale di esperienza e personalità e un terzino destro, per fare da alternativa a Van Der Brempt che si è nuovamente infortunato, mentre in attacco serve un sostituto di Cerri, finito a Salerno. Per la difesa si sta cercando di stringere per Eric Garcia del Barcellona, che martedì ha segnato in Champions contro il Benfica. Ilha offerto 10 milioni più bonus, il Barcellona è sceso ieri fino a 15, probabilmente si chiuderà a metà strada. Per l’esterno i nomi sono due: dallo Sporting Lisbona può arrivare Ivan Fresneda, per il quale c’è l’accordo di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Può però partire solo quando i portoghesi avranno trovato un sostituto.