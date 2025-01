Calciomercato.it - DIRETTA | Napoli-Juventus, la conferenza di Conte: seguila live

Leggi su Calciomercato.it

Segui latestuale delle parole del mister azzurro, a pochi giorni dal big match di Serie A contro la sua ex squadraLa 22a giornata di Serie A mette di fronte ile la: presente e passato di Antonio. La formazione azzurra è ancora alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia e pochi giorni fa ha ricevuto il due di picche da Danilo, che saluta i bianconeri per tornare in Brasile.Antonioin(Screenshot da Youtube)Lastampa odierna a Castel Volturno è fortemente legata all’attualità, al mercato, ma Antoniovuole anche fare lo scherzetto a Thiago Motta e avere la soddisfazione di essere il primo a batterlo in campionato. La Juve, infatti, resta ancora imbattuta in Serie A. Poche novità di formazione tra i partenopei. Buongiorno è sulla via del recupero, ma toccherà ancora a Juan Jesus scendere in campo da titolare.