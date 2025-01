Ilgiorno.it - Depositi di idrogeno, Cremasco in ‘pole’: il super gasdotto apre nuovi scenari

Crema – A Sergnano e Ripalta Cremasca e Guerina iper l’del sud Europa? Ildi circa 3.300 chilometri che parte dall’Algeria e dovrebbe trasportare circa 4 milioni di tonnellate di(al 2030) prodotto nel Paese e in Tunisia povrebbe passare dalper arrivare in Austria e Germania. L’accordo per il rispetto degli obiettivi è stato firmato martedì a Roma in Villa Madama dai Paesi partecipanti (per l’Italia erano presenti il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin) e le aziende promotrici: la Snam, la tedesca Tag, la Gas connected Austria. Nell’incontro sono state presentate la mappa delle aree interessate dal transito dele i possibili punti di stoccaggio. Anche se non sono stati indicati con chiarezza i nomi delle città interessate, nel nord Italia e in particolare in Pianura Padana, sono previsti diversi punti di stoccaggio e di distribuzione in infrastrutture aggiornate per trasportare l’