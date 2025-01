Ilrestodelcarlino.it - Dalle opere alla giunta: "Le sfide dell’anno"

rin, lungomare, piazza Montebello, composizione della: sono questi i temi toccati dal sindaco Antonio Spazzafumo nel corso della conferenza stampa, tenuta assiemecompagine assessorile, per esporre gli obiettivi di mandato per il 2025. Insomma, le principalimesse in cantiere, e nel frattempo è stato presentato ufficialmente il nuovo assessoreviabilità e polizia locale, Lorenzo Vesperini. Il primo cittadino è partito proprio dquestione più scottante, discussa in commissione proprio tre giorni fa. Commissione nella quale la minoranza ha criticato gli elaborati per le differenze con l’idea progettuale presentata tre anni fa. "Il progetto è di Guido Canali – tuona Spazzafumo – l’altro giorno in commissione ho sentito tante notizie non vere. È vero che ci vorrà del tempo per arrivaresoluzione che abbiamo ideato: i lavori verranno portati avanti nell’arco di due o tre anni, ma le strutture verranno completate entro giugno 2026".