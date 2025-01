Romadailynews.it - Cultura: nuovo fine settimana di eventi a Roma tra memoria Olocausto e musica

Leggi su Romadailynews.it

cinema arte e teatro.Al via, a, undenso dilegati soprattutto alla Giornata della. A 80 anni dall’ingresso dell’Armata Rossa nel campo di messa a morte di Auschwitz – Birkenau, avvenuta il 27 gennaio 1945,Capitale celebra infatti il Giorno delladelle vittime della Shoah congenera Futuro 2025. Fino al 31 gennaio, un calendario di 40 iniziative fra mostre, incontri, visite guidate, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche in 24 spazili diffusi su tutto il territorio. Un ricco programma di appuntamenti per promuovere la conoscenza e lasulla tragedia del nazifascismo e per far vivere nel presente i valori di uguaglianza, giustizia, liberta’, rispetto della vita e della dignita’ umana alla base della nostra democrazia e convivenza civile e contro ogni forma di sopraffazione e discriminazione.