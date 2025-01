Quotidiano.net - CULTURA

Non deve stupire che, entrando in un ufficio, troviamo alle scrivanie persone di tutte le età. Nel panorama professionale di oggi sul posto di lavoro convivono ben quattro generazioni: Baby Boomers, Gen X, Millennials e Gen Z. E mentre le conversazioni tra di loro potrebbero apparire comiche come scene di The Office, la verità è che ogni generazione porta un valore unico. Come integrare e valorizzare queste diversità? Circa il 60% dei Millennials e della Gen Z afferma che una delle principali fonti di ansia è la sensazione di non essere compresi o valorizzati dai colleghi di altre generazioni. Tuttavia, è per l’appunto dalle differenze che può nascere una grande forza. Infatti, come dimostrato da uno studio di LinkedIn Learning che rileva che il 79% dei lavoratori, indipendentemente dall’età, preferisce imparare utilizzando risorse digitali, un linguaggio comune che potrebbe rappresentare la chiave per superare il divario generazionale sarebbe proprio l’impiego del digitale.