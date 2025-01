Ilgiorno.it - Corsi Lgbti+ nelle scuole a Pavia, è polemica: “Teoria gender, la Giunta ora ci ripensi”

– Com’era accaduto anni fa, sta sollevando ancora polemiche il progetto “Fare bene per star bene“ giunto alla nona edizione, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità e dallo Sportello antidiscriminazioni del Comune in collaborazione con Uildm, Coming-autCommunity Center, Anffas, Cooperativa Liberamente - Perdi donne contro la violenza. Quattro i moduli previsti: disabilità, focus sui diritti, orientamento sessuale e genere. “Un progetto di alfabetizzazione sentimentale per prevenire ogni tipo di discriminazione” lo definisce l’assessora alle Pari opportunità Alessandra Fuccillo. Ma l’iniziativa viene contestata dal centrodestra che ha presentato una richiesta di accesso agli atti. “Condivido l’allarme lanciato in questi giorni da molte famiglie e associazioni sul progetto del Comune di, che vorrebbe portare perfinoprimarie della cittàsulla ‘’ tenuti da attivisti– ha sostenuto il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio –.