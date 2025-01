Ilrestodelcarlino.it - Controlli in aeroporto: droga nelle merendine dei bambini, 87mila euro in valigia

Venezia, 3 gennaio 2025 – Era un anziano insospettabile il turista del Laos fermato all’di Venezia con 6 chili e mezzo di eroina, confezionata come snack per. Nascostadue valigie al seguito, laavrebbe fruttato sul mercato 180mila. Allo scalo di Treviso, invece, una donna italiana è stata invece fermata dai doganieri conin contanti.deiEra appena atterrato dal Laos con due valigie cariche die, visto il approfittando del notevole flusso di turisti presenti all’interno dello scalo Marconi di Venezia, l’uomo sperava di confondersi con un numeroso gruppo di stranieri presenti in sala arrivi per evitare il controllo doganale. In realtà, il collaudato dispositivo di controllo composto da finanzieri e doganieri che operano nello scalo veneziano, supportato da una mirata e meticolosa attività di analisi, lo aveva già individuato come viaggiatore “a rischio”.