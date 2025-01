Ilgiorno.it - Controlli della Polizia sulla Statale 639. Sanzionato quasi un automobilista su dieci

unsu 10 guida ubriaco o sotto l’effetto di droga, nonostante il pericolo, per sé e per gli altri, e nonostante le pene più severe previste con il nuovo Codicestrada. La scorsa notte gli agentistradale di Lecco e di Sondrio, insieme agli agentiQuestura di Bergamo, hanno organizzato un imponente dispositivo di controllo per levare dalla circolazione i guidatori pericolosi. I poliziotti di cinque pattuglie, con tanto di ufficio mobile su un camper allestito con strumenti in grado di rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno allestito un posto di controllo a Malgrate639 dei laghi di Pusiano e Garlate. Tutti i conducenti fermati sono stati sottoposti a screening con i cosiddetti precursori, in grado di riscontrare eventuali tracce di alcol e di altre sostanze vietate.