Continua la maratona di Harry Potter su Italia 1: stasera "La camera dei segreti"

La magia non si ferma mai! Prosegue ladedicata al mago più famoso del mondo su1. Questa sera, i fan dipotranno immergersi nuovamente nel magico universo creato da J.K. Rowling con la proiezione del secondo capitolo della saga cinematografica,e ladei.Il film, uscito nelle sale nel 2002, vede(interpretato da Daniel Radcliffe) tornare a Hogwarts per il suo secondo anno scolastico. Tra nuovi pericoli, misteri e avventure, il giovane mago si troverà ad affrontare la minaccia delladei, una leggendaria stanza nascosta nell’antica scuola di magia. Una serie di eventi inquietanti scuoteranno Hogwarts, mettendo in pericolo la vita degli studenti, e, con l’aiuto dei suoi inseparabili amici Ron (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson), dovrà scoprire la verità prima che sia troppo tardi.