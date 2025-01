Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conte: «Juve forte, lì non puoi nasconderti perché l’obiettivo è vincere. Sulla partita dico…»

di RedazionentusNews24: «e non può nascondersi». Le parole verso la super sfida del MaradonaA due giorni dal big match tra Napoli e, Antonioè intervenuto inper presentare la sfida del Maradona. Ecco le parole del tecnico.ILDI OGGI E QUELLO DELLA– «A dire il vero allasono arrivato al 1991. da giocatore. Da allenatore sono 14 anni, sì, ma non mi togliete la giovinezza (ride, ndr). Allaho trascorso 16 anni della mia vita, gran parte della mia vita calcistica: per me è stata una grande esperienza e un grande insegnamento. Migliore o peggiore? Cerco sempre di essere migliore, non solo rispetto allama anche a 24 ore fa. Abbiamo il dovere di cercare sempre di migliorarsi quotidianamente. È uno stimolo.