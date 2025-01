Come non pagarlo Canone Rai chi ha diritto all’esenzione dell’abbonamento della tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dal 2016, ilRai – l’abbonamento per l’uso privatotelevisione – viene addebitato direttamente nella bollettaluce, suddiviso in 10 rate mensili da gennaio a ottobre. Ilviene applicato a tutti i titolari di un contratto di fornitura elettrica per uso domestico residenziale. Per verificare se la tua utenza è “domestica”, basta controllare la sezione “Dati Fornitura” nella prima paginabolletta, dove alla voce “Tipologia cliente” troverai scritto “domestico residente”. La legge stabilisce una sanzione che può variare tra i 200 e i 600 euro in caso di mancato pagamento del.Chi invece compila falsamente la dichiarazione sostitutiva dichiarando di non possedere un apparecchio televisivo, rischia una pena detentiva fino a due anni. Sono esonerati dal pagamento delRai i cittadini che, pur essendo intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, non possiedono un apparecchio televisivo.